Пришло время отменить 907-ю поправку, поскольку сегодня она устарела и не соответствует реалиям, а также мешает внешней политике и национальным интересам США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье внештатного научного сотрудника Atlantic Council и независимого журналиста, освещающего события в Евразии, Марка Темницкого, опубликованном в The Hill.

"После распада СССР 15 стран в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии получили независимость. В то время американские политики обсуждали, каким образом США будут выстраивать политические, военные, экономические и энергетические отношения с этими "новыми независимыми государствами".

В результате был принят Закон о поддержке свободы (FREEDOM Support Act), направленный на развитие капитализма и демократии в Восточной Европе и Евразии. В него была включена 907-я поправка, поскольку Армения и Азербайджан после распада СССР вели первую карабахскую войну. В 2001 году в закон была внесена поправка, позволившая президентам США при необходимости приостанавливать действие 907-й статьи", - говорится в статье.

Отмечается, что с тех пор три президента США приостанавливали действие этой нормы.

"Президент Джордж Буш сделал это во время глобальной борьбы с терроризмом, когда Азербайджан предоставил свое воздушное пространство и территорию для транзита грузов НАТО в Афганистан. Президент Джо Байден также приостанавливал действие этой нормы, указывая на помощь Азербайджана в борьбе с международным терроризмом. Совсем недавно Дональд Трамп приостановил действие 907-й поправки после встречи США, Армении и Азербайджана в августе.

Повторяющиеся решения президентов-демократов и республиканцев приостанавливать действие этой нормы поднимают вопрос: почему 907-я поправка до сих пор полностью не отменена? Сегодня она устарела и не соответствует реалиям, а также мешает внешней политике и национальным интересам США", - говорится в статье.

Автор считает, что пересмотр ограничений на американскую помощь Азербайджану сейчас особенно актуален. Объявленная в феврале Хартия стратегического партнерства США и Азербайджана предусматривает расширение поставок американского вооружения, а также сотрудничество в области кибербезопасности, борьбы с терроризмом и разминирования.

В статье отмечается, что США могли бы получить выгоду от расширения партнерства на Южном Кавказе. Это также укрепило бы экономические связи Азербайджана с США и Западом. Более тесное партнерство с США могло бы укрепить экономику Азербайджана благодаря доходам от планируемого торгового коридора. Поэтому отмена 907-й поправки могла бы быть взаимовыгодным шагом. Сейчас самое время, чтобы Конгресс принял соответствующее решение.