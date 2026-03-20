В Джебраиле и Зангилане совершен праздничный намаз

В связи со священным праздником Рамазан в Зангиланской городской мечети и мечети села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района совершен праздничный намаз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, рано утром в обеих мечетях прозвучал азан, верующие собрались в местах богослужения и вместе совершили праздничный намаз.

После намаза были прочитаны молитвы, верующие просили Всевышнего ниспослать мир, спокойствие и благополучие нашей стране. Также была почтена светлая память шехидов.

Жители, участвовавшие в праздничном намазе, поздравили друг друга с Рамазан байрамы, выразили наилучшие пожелания.

Отметим, что праздник Рамазан, как в других регионах республики, с большим воодушевлением отмечается и на освобожденных от оккупации территориях.