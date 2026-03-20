Иран организовал платный «безопасный коридор» в Ормузском проливе

Иран организовал "безопасный коридор" в Ормузском проливе и начал взимать плату за проход по нему судов. Об этом сообщает Lloyd's List со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Маршрут "безопасного коридора" проходит через территориальные воды Ирана близ острова Ларак. Доступ к нему предоставляется после согласования с Тегераном, при этом Военно-морские силы Ирана и портовые службы проводят визуальную идентификацию судов.

В статье отмечается, что к текущему моменту по этой схеме прошли не менее девяти судов. Тем не менее неизвестно, сколько из них действительно заплатили Ирану за разрешение, так как в ряде случаев стороны ограничивались дипломатическим вмешательством. Кроме того, по словам источника издания, одному из операторов пришлось заплатить порядка $2 млн за то, чтобы его танкер пустили в Ормузский пролив.

Сейчас власти Исламской Республики выдают разрешения на проход по стратегическому коридору в индивидуальном порядке. При этом ожидается, что в ближайшее время будет запущена формализованная система одобрения транзита.

Но даже после создания "безопасного коридора" трафик судов в Ормузском проливе остался минимальным. Как выяснили журналисты, в период с 15 по 17 марта было зарегистрировано всего 15 проходов.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.