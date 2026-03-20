В Азербайджане скончалась заслуженная артистка и известная певица

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана, известная певица Разия Ширинова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом в социальных сетях сообщили ее близкие.

Отметим, что еще будучи студенткой она выступала в составе женского ансамбля Lalə, а в 1964-1970 годах была солисткой Азербайджанской государственной филармонии. В 1968 году она была удостоена звания победителя республиканского конкурса молодых мастеров мугама.

В 1980 году Р. Ширинова была принята на должность солистки в Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета и проработала там до 2005 года. За годы работы на сцене она создала множество запоминающихся образов - Аслы в "Аслы и Керем", Шахсенем в "Ашыг Гариб", Арабзэнги в "Шах Исмаил", Туту и Эмикызы в "Гялин каясы", мать Меджнуна в "Лейли и Меджнун" и других постановках.

За заслуги в развитии азербайджанской культуры в 2006 году Разия Ширинова была удостоена почетного звания "Заслуженная артистка".