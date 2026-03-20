КСИР подтвердил смерть своего пресс-секретаря
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил смерть своего пресс-секретаря генерала Али Мохаммада Наеини.
Как передает Day.Az, об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания.
В заявлении говорится, что он погиб в "результате террористической атаки".
В КСИР выразили соболезнования семье погибшего и подчеркнули его вклад в деятельность корпуса.
