Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил смерть своего пресс-секретаря генерала Али Мохаммада Наеини.

Как передает Day.Az, об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания.

В заявлении говорится, что он погиб в "результате террористической атаки".

В КСИР выразили соболезнования семье погибшего и подчеркнули его вклад в деятельность корпуса.