В ОАЭ объявили о ликвидации террористической сети

Государственный аппарат безопасности (SSD) ОАЭ объявил о ликвидации террористической сети, финансируемой и управляемой ливанской "Хезболлой" и Ираном, а также об аресте ее членов.

Как передает Day.Az, об этом сообщило государственное информационное агентство WAM.

По информации силовиков, эта сеть действовала внутри страны под фиктивным коммерческим прикрытием и стремилась проникнуть в национальную экономику, чтобы осуществлять внешние схемы, угрожающие финансовой стабильности страны.

"Служба государственной безопасности пояснила, что сеть действовала в соответствии с заранее разработанным стратегическим планом в координации с внешними сторонами, связанными с "Хезболлой" и Ираном, в нарушение экономических и правовых норм, с целью отмывания денег, финансирования терроризма и угрозы национальной безопасности", - говорится в сообщении.

В госаппарате безопасности добавили, что будут отвечать силой на любую попытку использовать экономику или гражданские институты ОАЭ в террористических или подрывных целях.