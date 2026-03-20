В Шуше совершили праздничный намаз - ФОТО

В честь праздника Рамазан в мечети Юхары Гёвхар Ага в Шуше был совершен праздничный намаз. Как сообщает Day.Az, в совершении намаза приняли участие жители города. Во время праздничного намаза азербайджанскому народу пожелали пожелали мира, спокойствия и изобилия.