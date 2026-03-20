В ЕС хотят разработать дорожную карту по взаимной обороне

Президент Кипра Никос Христодулидис и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис попросили ЕС проработать дорожную карту по реализации положения о взаимной обороне. Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Они утверждают, что данную тему также подняла глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Речь идет о статье 42.7 Договора о ЕС, которая обязывает государства-члены оказывать помощь стране, ставшей жертвой вооруженной агрессии на своей территории. Однако на практике механизм ее применения остается неясным.