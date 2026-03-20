В Русском драмтеатре состоится премьера спектакля "Дом Бернарды Альбы"

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре 25 и 26 апреля состоится премьера спектакля "Дом Бернарды Альбы" по одноимённой пьесе Федерико Гарсиа Лорки. Постановку представит народный артист Азербайджана, режиссёр Александр Шаровский, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

В центре сюжета - трагическая история семьи, где дом превращается в символ подавления и несвободы. После смерти мужа Бернарда Альба объявляет восьмилетний траур и изолирует своих дочерей от внешнего мира. Строгие запреты, чёрные одежды и подавление любых чувств становятся не столько данью традициям, сколько способом сохранить контроль над молодыми женщинами, полными жизни и стремлений.

Замкнутое пространство дома наполняется напряжением, страхом общественного мнения и внутренними конфликтами. За его пределами - жаркое лето, свобода и мужчина, чьё появление становится катализатором драматических событий.

В спектакле занята сильная женская команда - народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская, заслуженная артистка Мелек Аббасзаде, а также Ольга Арсентьева, Диляра Назарова, Сабина Мамедова, Сяма Велиева и Тамилла Абуталыбова.

На родине автора жанр пьесы определяют как "фотореализм" - с акцентом на документальную точность и правдивость. Спустя десятилетия после создания произведение остаётся актуальным, отражая социальные нормы и внутренние конфликты, знакомые современному обществу.

Продолжительность спектакля составит 1 час 20 минут без антракта.

