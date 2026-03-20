Италия договаривается с Азербайджаном о дополнительных поставках газа

Италия ведет переговоры с Азербайджаном для компенсации потерь поставляемого из Катара газа.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин в пятницу, выступая на мероприятии в Милане.

"Италия ведет переговоры с рядом стран, включая США, Азербайджан и Алжир, чтобы обеспечить поставки газа на фоне того, что удары Ирана по Катару, по всей видимости, на длительный период остановили его экспорт", - сказал министр.

Пикетто-Фратин также отметил, что сам факт того, что завод по производству СПГ в Катаре, который уже был остановлен, также подвергся бомбардировке, оказал серьезное влияние на цены.

Кроме того, по его словам, несмотря на перебои с поставками газа с Ближнего Востока, Италия согласовала с Европейским союзом, что Евросоюз не должен возвращаться к закупкам газа у России.

Ранее Катар объявил форс-мажор по поставкам газа, уведомив компанию Edison о невозможности выполнить контрактные обязательства, касающиеся поставок на апрель.

Отметим, что в настоящее время Италия является крупнейшим покупателем газа из Азербайджана, который поставляется в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP). Этот трубопровод является европейским сегментом Южного газового коридора, соединяющего каспийские месторождения с европейскими рынками и обеспечивающего диверсификацию энергопоставок континента.

Годовая пропускная способность TAP составляет 10 миллиардов кубометров, при этом предусмотрена возможность её увеличения до 20 миллиардов кубометров.

С 1 января 2026 года TAP предоставил дополнительную долгосрочную пропускную способность в рамках нового соглашения о транспортировке газа (GTA).

В 2025 году Азербайджан поставил в Италию 9,5 миллиарда кубометров природного газа, что составляет 38% от общего объема экспорта страны.

В прошлом году Азербайджан произвел 51,5 миллиарда кубометров природного газа, из которых 14,1 млрд кубометров добыто на месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли, 27,9 млрд кубометров - на Шах Дениз, 1,6 млрд кубометров - на месторождении Абшерон и 7,9 млрд кубометров - SOCAR.

В этот период экспорт газа составил 25,2 миллиарда кубометров: 12,8 млрд кубометров экспортировано в Европу, 9,6 млрд кубометров - в Турцию (включая 5,6 млрд кубометров через TANAP), 2,3 млрд кубометров - в Грузию и 0,5 млрд кубометров - в Сирию.