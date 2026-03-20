https://news.day.az/world/1823452.html США не разрешили одной стране покупать нефть у России Министерство финансов США включило Кубу в перечень стран, которым запрещены сделки по продаже, транспортировке и выгрузке российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленную лицензию ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
США не разрешили одной стране покупать нефть у России
Министерство финансов США включило Кубу в перечень стран, которым запрещены сделки по продаже, транспортировке и выгрузке российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленную лицензию ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В документе уточняется, что в список также входят Иран, КНДР и новые российские регионы.
Куба испытывает острую нехватку топлива. С 9 января страна не получала поставок нефти: последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены на фоне давления со стороны Вашингтона.
