В Баку состоялся показ знаменитого балета "Тысяча и одна ночь"

На сцене Дворца Гейдара Алиева состоялся показ знаменитого балета "Тысяча и одна ночь" выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщает Day.Az.

"Тысяча и одна ночь" (Min bir gecə) - балет в двух действиях, написанный народным артистом СССР Фикретом Амировым. Впервые был показан в Баку в 1979 году и с тех пор неоднократно с большим успехом был представлен на сценах мира. Балетмейстер-постановщик - заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР Наиля Назирова. Авторами либретто стали Наиля Назирова, народные писатели Максуд Ибрагимбеков и Рустам Ибрагимбеков. Художественное оформление постановки принадлежит народному художнику СССР Тогрулу Нариманбекову.

Либретто балета написано по мотивам собраний сказок "Тысячи и одной ночи". Основой балета является популярный "Рассказ о царе Шахрияре". В балет входят сюжеты и других сказок - о приключениях Синдбада-Морехода, Птице Рухх, Аладдине и принцессе Будур, об Али-бабе и 40 разбойниках. Интересно, что произведение Фикрет Амиров посвятил горячо любимой жене и написал на титульном листе партитуры - "Подруге жизни Аиде".

По сюжету, восточные сказки способны сотворить чудеса и даже спасти жизни миллионов людей! Такие увлекательные, интригующие сказки красавицы Шахерезады заставили даже самого отчаявшегося и ожесточенного человека вновь поверить в любовь и добро, спасти всех женщин от смертной казни.

Балетмейстеры-репетиторы - народные артисты Медина Алиева и Гюлагасы Мирзаев, а также заслуженные артисты Юрий Лобачев и Фарид Ибрагимов. Дирижёром спектакля выступил заслуженный артист Эйюб Гулиев, спектакль также вёл Юрий Лобачев. Исполнительный художник - заслуженный деятель искусств Техран Бабаев. Концертмейстером спектакля выступила Зулейха Усубова.

В главных партиях выступили: Шахрияр - заслуженный артист Анар Микаилов, Шахерезада - заслуженная артистка Нигяр Ибрагимова, Нурида - Лиана Прага, её возлюбленный раб - Александр Сулдин.

В первом сказании выступили: Динара Мамедова (Девушка), Агамир Мирзаев (Птица Рухх), Эдвард Аразов (Синдбад).

Во втором сказании: Сабина Мамедова (Будур), Тогрул Алиев (Аладдин), Мансур Мамедов (Колдун).

В третьем сказании: Лиана Мирабдуллаева (Марджана), Камран Гурбанов (Главарь разбойников), Айдын Мустафаев (Али-Баба).

В ролях палачей выступили: Андрей Лобачев, Максим Лобачев, Нурлан Расулов, Мехман Марданов, Ислам Мамедов, Камран Гурбанов.

Постановка была представлена на высоком профессиональном уровне и вызвала большой интерес у зрителей, которые встретили артистов продолжительными аплодисментами.

