Президент США Дональд Трамп раскритиковал НАТО за отказ помочь в разблокировке Ормузского пролива.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Truth Social.

"Без США НАТО - всего лишь бумажный тигр! Они не хотели присоединяться к борьбе с ядерным Ираном. Теперь эта борьба военным путем выиграна, при этом для них почти нет никакой угрозы, а они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но при этом не хотят помочь открыть Ормузский пролив - простая военная операция, которая на самом деле является единственной причиной высоких цен на нефть. Сделать это для них проще простого, риски минимальны. Трусы - и мы это запомним!".