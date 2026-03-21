На Гавайях объявили об эвакуации

Около 5,5 тыс. жителей американского штата Гавайи получили приказы об эвакуации из-за наводнения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, распоряжение об эвакуации затронуло людей, проживающих к северу от Гонолулу. Из-за наводнения, вызванного обрушившимися на Гавайи проливными дождями, повреждены оказались десятки домов. Местные власти опасаются прорыва плотины, построенной 120 лет назад.

Губернатор штата Джош Грин предупредил, что общий ущерб от наводнения может оцениваться более чем в $1 млрд.