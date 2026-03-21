Неизвестные попытались проникнуть на базу ВМС Британии
Мужчина и женщина попытались проникнуть на базу военно-морских сил (ВМС) Великобритании Фаслейн. Об этом сообщил телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По заявлению полиции Шотландии, в четверг, 19 марта, неизвестные попытались проникнуть на базу, где базируются лодки, оснащенные ядерным потенциалом.
"В связи с этим были арестованы 34-летний мужчина и 31-летняя женщина, расследование продолжается", - сообщили в полиции.
Предварительно, арестованный мужчина является иранцем.
