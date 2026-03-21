США назвали пять стран основными государственными угрозами
Правительство США опубликовало ежегодный доклад разведывательного сообщества США об угрозах безопасности (Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community 2026), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно нему, основными государственными угрозами являются Россия, Китай, Иран, КНДР и Пакистан.
Среди глобальных и транснациональных угроз - ракетная угроза, миграция, киберугрозы и технологии, Африка.
Исламабад впервые включен в список значимых ядерных угроз из-за разработки современных ракетных систем, потенциально способных достичь территории США.
