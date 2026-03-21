На пляже в Турции обнаружили безэкипажный катер
В турецкой провинции Орду на побережье Черного моря был обнаружен безэкипажный катер. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство IHA.
По информации агентства, неизвестный объект заметили местные жители и обратились к жандармам.
"Стражи порядка осмотрели объект и пришли к выводу, что это безэкипажный катер", - говорится в сообщении.
Сейчас территория оцеплена. После тщательного осмотра специалистами объект предполагается уничтожить.
