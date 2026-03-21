Скончалась Лала Ализаде

Доктор филологических наук, профессор Лала Ализаде скончалась в возрасте 76 лет.

Как передает Day.Az, об этом Milli.Az сообщила ее семья.

Лала Ализаде скончалась несколько часов назад у себя дома после продолжительной болезни.

Она будет похоронена на кладбище в поселке Шувелан.

Отметим, что Лала Ализаде родилась в 1950 году. Она работала в газете "Азербайджан муэллими", преподавала в различных школах Баку, а с 1989 года работала преподавателем в Азербайджанском университете архитектуры и строительства.

На протяжении своей научной деятельности она занималась исследованием наследия Мухаммеда Физули. Были опубликованы ее научные работы "Тайное слово Физули" (1989), "При преподавании Физули" (1995), "Наследие великого Физули" (1996), "Мухаммед Физули" (2009).