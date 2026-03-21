Азербайджан и Китай увеличили объем товарооборота

В январе-феврале этого года объем торговых операций между Азербайджан и Китай составил 779,4 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, этот показатель на 34 млн долларов, или на 4,6%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Согласно данным, за отчётный период доля торговли с Китаем составила 12,44% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, Китай занял 3-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществлял наибольший объём торговых операций.

В январе-феврале текущего года экспорт из Азербайджана в Китай составил 21,6 млн долларов. Это на 10,7 млн долларов, или примерно в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время импорт из Китая в Азербайджан достиг 757,8 млн долларов, что на 23,3 млн долларов, или на 3,2%, больше по сравнению с январём-февралём 2025 года. Тем самым Китай занял первое место среди стран, из которых Азербайджан импортирует наибольший объём продукции.

Отметим, что в январе-феврале этого года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции с зарубежными странами на сумму 6,264 млрд долларов. Это на 2,640 млрд долларов, или на 29,6%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объёма внешней торговли 3,665 млрд долларов пришлись на экспорт, а 2,599 млрд долларов - на импорт. За последний год экспорт сократился на 1,101 млрд долларов, или на 23,1%, а импорт - на 1,539 млрд долларов, то есть примерно в 1,6 раза.

В результате положительное сальдо внешней торговли составило 1,066 млрд долларов, что на 438 млн долларов, или в 1,7 раза больше по сравнению с прошлым годом.