В последние дни в Азербайджане активно продолжаются обсуждения, связанные с сертификацией учителей. Эти обсуждения начались после того, как в Милли Меджлис были внесены законопроекты о внесении изменений в соответствующие законы с целью привлечения к сертификации также учителей музыкальных школ.

Как передает Day.Az, в ходе обсуждения законопроекта было озвучено несколько предложений. Среди них - повышение надбавки к зарплате для тех, кто набирает 80 процентов на сертификационном экзамене, не на 10, а на 35 процентов, а также освобождение от сертификации творческих преподавателей, получивших награды и добившихся успехов на международных мероприятиях и т.д.

Отвечая на предложения депутатов, заместитель министра культуры Саадат Юсифова заявила, что после принятия закона о сертификации будут разработаны соответствующие правила, в которых также будет отражен процент повышения заработной платы.

Она отметила, что для повторного внесения некоторых исключений, связанных с сертификацией, в законодательство существуют определенные процедуры:

"Этот процесс должен быть согласован с государственными органами, в том числе с Министерством образования и Министерством труда и социальной защиты населения".

А какие изменения и дополнения в этом законе поддерживают эксперты в сфере образования?

Отвечая на этот вопрос в комментарии Bizim.Media, эксперт в области образования Эльчин Эфенди отметил, что те, кто дважды успешно прошёл сертификацию, не должны в обязательном порядке участвовать в экзамене в третий раз:

"Одно из предложений заключается в том, чтобы лица, набравшие 80 процентов, больше не участвовали в сертификации во второй раз.

В то же время некоторые считают, что человек, добившийся какой-либо победы на международном уровне в сфере культуры и искусства, не должен участвовать в сертификации. Такие обсуждения ведутся.

В законе необходимо учесть некоторые нюансы. Если человек дважды участвовал в сертификации и в обоих случаях набрал 51 балл или больше, он должен быть освобожден от третьей сертификации. На мой взгляд, те, кто набрал менее 51 балла, должны участвовать в сертификации как минимум три раза.

Что касается повышения зарплаты, если за результат от 31 до 40 баллов предусмотрено 10 процентов, то за результат от 40 до 51 балла было бы хорошо установить повышение зарплаты на 15-20 процентов. Теоретические знания лауреатов также должны проверяться. Полностью освобождать их от сертификации неправильно - они должны как минимум один раз пройти этот процесс".