США рассматривают сворачивание военной операции против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social

"Мы очень близки к достижению наших целей, поскольку рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении... Ирана", - написал он.

По его словам, Ормузский пролив должен будет охраняться и контролироваться, по мере необходимости, другими странами, которые его используют.

"Соединенные Штаты этого делать не будут! Если нас попросят, мы окажем этим странам помощь в их усилиях по ликвидации последствий конфликта в Ормузском проливе, но в этом не должно возникнуть необходимости после устранения иранской угрозы. Важно отметить, что для них это будет несложная военная операция", - написал он.