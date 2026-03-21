Развеян миф о пользе отказа от сладкого

Международная группа исследователей показала, что изменение "сладости" рациона не влияет ни на предпочтение к сладкой пище, ни на ключевые показатели здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Исследование провели ученые Вагенингенского университета (Нидерланды) и Борнмутского университета (Великобритания). В клиническом испытании участвовали 180 человек, которых разделили на три группы: с высоким, умеренным и низким уровнем сладости в рационе.

Источниками сладкого вкуса были не только сахар, но и фрукты, молочные продукты и низкокалорийные подсластители. В течение шести месяцев ученые отслеживали предпочтения участников, массу тела, а также биомаркеры, связанные с риском диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Люди имеют врожденную склонность к сладкому вкусу, поэтому многие рекомендации призывают снижать его в рационе. Однако наши результаты этого не подтверждают", - отметила профессор психологии Борнмутского университета Кэтрин Эпплтон.

Оказалось, что ни увеличение, ни уменьшение доли сладких продуктов не изменило вкусовые предпочтения участников. Более того, со временем люди возвращались к своему исходному уровню потребления сладкого.

Также между группами не обнаружили значимых различий в показателях здоровья - ни по массе тела, ни по маркерам риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы подчеркивают, что проблема может быть не в самом сладком вкусе, а в количестве сахара и общей калорийности пищи. Некоторые продукты могут не казаться сладкими, но при этом содержать много сахара, тогда как натурально сладкие продукты, например фрукты, могут быть полезны.

Исследователи считают, что рекомендации по питанию стоит пересмотреть: вместо борьбы со "сладким вкусом" следует сосредоточиться на снижении потребления сахара и калорийной пищи.