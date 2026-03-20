В Шотландии два человека попытались проникнуть на базу атомных подлодок

В Шотландии задержан гражданин Ирана при попытке проникновения на базу атомных подлодок.

Как передает Day.Az со ссылкой на CBS News, полиция Шотландии арестовала 34-летнего гражданина Ирана и 31-летнюю женщину после попытки проникновения на военно-морскую базу HM Naval Base Clyde (Фаслейн), где размещены британские подлодки с ядерным оружием.

Инцидент произошел 19 марта, ведется расследование.