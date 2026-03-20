США нанесли удар по судну наркотеррористов

Американские военные 19 марта нанесли удар по судну наркотеррористов в восточной части Тихого океана.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Южное командование США (SOUTHCOM).

Согласно информации, трое подозреваемых выжили. Береговую охрану уведомили для их поиска.