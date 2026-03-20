Ханкенди отметил Новруз и Рамазан праздничным концертом

20 марта в Ханкенди состоялся концерт по случаю праздников Новруз и Рамазан.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Агдеринском и Ходжалинском районах, мероприятие прошло на Площадb Победы в городе Ханкенди и вызвало большой интерес не только у жителей, но и у туристов. В концертной программе выступили известные певцы, представив различные музыкальные номера.

Мероприятие, прошедшее в праздничной атмосфере, было тепло встречено участниками, в городе наблюдалось особое оживление. Концерт состоялся при поддержке специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также при организации Службы восстановления, строительства и управления.

В завершение мероприятия был организован грандиозный фейерверк, который придал празднику особую яркость. Осветив ночное небо, фейерверк создал в городе незабываемую и красивую атмосферу.