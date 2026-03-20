Пентагон направит на Ближний Восток еще три корабля с морской пехотой

Пентагон дополнительно перебрасывает на Ближний Восток три корабля и более 2 тыс. морских пехотинцев.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"По словам официальных лиц США, Пентагон направляет три корабля (...). От 2,2 тыс. до 2,5 тыс. морских пехотинцев из амфибийно-десантной группы USS Boxer с базы в Сан-Диего и 11-го экспедиционного подразделения морской пехоты направляются к зоне ответственности Центрального командования ВС США", - пишет издание.

Ранее в СМИ появлялись данные о том, что военное командование США рассматривает возможность отправки таких подкреплений.