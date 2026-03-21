Роналду не вошел в заявку сборной Португалии на ближайшие матчи

Сборная Португалии объявила состав на предстоящие товарищеские матчи против Мексики и США. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игры пройдут 29 марта и 1 апреля. В окончательный список не попал капитан команды Криштиану Роналду, который пропустит встречи из-за травмы подколенного сухожилия.