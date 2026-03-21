Microsoft временно отказалась от предустановки собственного сервиса в Windows

Microsoft объявила о временной приостановке автоматической установки приложения Microsoft 365 Copilot на устройствах под управлением Windows 11. Решение принято на фоне негативной реакции со стороны корпоративных клиентов, сообщает Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее компания планировала начать массовое развертывание Microsoft 365 Copilot с октября 2025 года на устройствах, где уже установлен пакет Microsoft 365. Позднее сроки были сдвинуты на декабрь, однако теперь проект временно поставлен на паузу.

Согласно обновлению в панели администратора Microsoft 365, автоматическая установка отключена. При этом уже установленные экземпляры приложения продолжат функционировать без изменений.

Microsoft 365 Copilot ориентирован на интеграцию с офисными приложениями и расширяет их функциональность за счет инструментов искусственного интеллекта. Среди ключевых возможностей сервиса: генерация и редактирование документов, создание презентаций в Microsoft PowerPoint, поиск файлов в облачной инфраструктуре и аналитика контента. Также доступен модуль для создания заметок и ведения рабочих записей с элементами ИИ-анализа.