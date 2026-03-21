Стала известна дата переговоров США и Украины

Переговоры делегаций США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта пройдут 21 марта в Майами, передает Day.Az со ссылкой на издание "РБК-Украина".

США на переговорах представят специальный представитель президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17-18 февраля в Женеве.