https://news.day.az/world/1823527.html Стала известна дата переговоров США и Украины Переговоры делегаций США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта пройдут 21 марта в Майами, передает Day.Az со ссылкой на издание "РБК-Украина". США на переговорах представят специальный представитель президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.
Стала известна дата переговоров США и Украины
Переговоры делегаций США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта пройдут 21 марта в Майами, передает Day.Az со ссылкой на издание "РБК-Украина".
США на переговорах представят специальный представитель президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.
Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17-18 февраля в Женеве.
