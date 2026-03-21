Один из самых активных вулканов в мире продолжает извергаться

Вулкан Питон-де-ла-Фурнез продолжает извергаться на французском острове Реюньон.

На днях лавовые потоки достигли Индийского океана - это произошло впервые за последние 20 лет. Сейчас при контакте лавы с водой образуется огромное количество пара и токсичных газов, из-за этого власти ввели на острове режим тревоги и закрыли доступ к опасным зонам на побережье.

Километровые потоки лавы перерезали прибрежную трассу и полностью парализовали автомобильное движение на острове. Питон-де-ла-Фурнез считается одним из самых активных вулканов в мире, последние годы он находился в спячке.

