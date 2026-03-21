Ичеришехер в потрясающих красках сказочного Новруза

В дни весеннего праздника Новруз древний Ичеришехер наполнен музыкой, танцами и атмосферой большого народного торжества. В рамках фестиваля Bahar Qalası (Крепость весны) жителям и гостям столицы представлена красочная праздничная программа, сообщает Day.Az.

С первых шагов по узким мощёным улочкам чувствуется дыхание весны: город утопает в разноцветных декорациях, переливающихся орнаментах и огнях, превращаясь в настоящую восточную сказку. В воздухе - звуки народных мелодий, звонкий смех и аромат свежей выпечки. Бакинцы и туристы приходят сюда целыми семьями, чтобы стать частью этого живого праздника. Колорит Новруз, как магнит, притягивает тысячи гостей со всего мира, и каждый из них с искренним восхищением открывает для себя богатство азербайджанских традиций. Павильоны разных стран лишь усиливают яркий колорит праздника, превращая Bahar Qalası в настоящий международный культурный мост, где традиции разных народов переплетаются, создавая уникальную атмосферу единства и взаимного интереса.

Гостей встречают зажигательные танцы, душевные песни и яркие выступления артистов. Повсюду - сладкое изобилие: золотистая пахлава, ароматный гогал, нежная шекербура, наполняющие пространство теплом домашнего уюта. Атмосферу дополняют любимые фольклорные персонажи - Коса, Кечал и Бахар гызы, оживляющие древние обряды и традиции.

Особый интерес вызывают интерактивные площадки: здесь кипит жизнь - проходят конкурсы, викторины, мастер-классы, где каждый может прикоснуться к народному искусству и почувствовать себя частью многовековой культуры.

Программа фестиваля насыщена зрелищами: канатоходцы с замиранием сердца балансируют над толпой, борцы демонстрируют силу в поединках гюлеш, а пехливаны поражают публику мощью и ловкостью.

Празднику Новруз предшествуют четыре недели - через символические вторники воды, огня, ветра и земли. И вот теперь всё сливается в едином ритме древнего танца яллы, когда люди, взявшись за руки, образуют круг - символ солнца, жизни и единства.

С наступлением вечера Ичеришехер озаряется огнями костров: взрослые и дети с радостью перепрыгивают через тонгалы, веря, что огонь уносит все тревоги и дарит очищение.

А в домах главным украшением становится хонча - праздничный поднос, в центре которого зеленеет семени - символ новой жизни, весеннего обновления и изобилия. Считается, что чем щедрее наполнена хонча, тем счастливее и благополучнее будет наступающий год.

Новруз в Баку - это не просто праздник. Это состояние души, где переплетаются история и современность, традиции и радость, превращая город в пространство света, тепла и настоящего чуда.