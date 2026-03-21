Audi выпустит конкурента внедорожника Mercedes-Benz G-класса

Новый рамный внедорожник Audi появится в 2030 году. Глава Audi Гернот Дёлльнер дал понять, что компания всерьез рассматривает возможность создания полноценного внедорожника повышенной проходимости, который составит конкуренцию Mercedes-Benz G-класса и Land Rover Defender. Как сообщает Autocar, на прямой вопрос о такой модели на конференции руководитель бренда посоветовал не отказываться от этой мечты, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Дёлльнер подчеркнул, что потенциал марки позволяет реализовать проект любого масштаба. Он заявил, что Audi способна производить всё: от доступных электромобилей начального уровня до спортивных машин и внедорожников с высокими внедорожными качествами. По его словам, в будущем от компании стоит ожидать многого.

По информации издания, будущий внедорожник может быть построен на рамной платформе, которая изначально разрабатывается для линейки Scout в США.

Слухи о возможном появлении рамного внедорожника в гамме Audi ходят не первый год. Еще в 2023 году представители марки отмечали, что такая модель органично вписалась бы в линейку бренда, закрыв сегмент, где Audi пока не представлена. Примечательно, что нынешний шеф-дизайнер компании Массимо Фраскелла ранее работал над актуальным Land Rover Defender.