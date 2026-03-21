Сегодня - день рождения Народного поэта Самеда Вургуна

Сегодня день рождения Самеда Вургуна - первого Народного поэта, выдающегося азербайджанского драматурга и общественного деятеля. Простота, искренность, близость к народному языку, а также глубокий смысл его стихов снискали ему любовь азербайджанского народа. Произведения поэта, входящие в золотой фонд нашей литературы, и сегодня остаются одними из самых ценных жемчужин нашей поэзии. Хотя Самед Вургун прожил всего 50 лет, его литературное наследие оказало огромное влияние на азербайджанскую поэзию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Народного поэта Самеда Вургуна.

Самед Вургун в юности был любознательным, чувствительным и в то же время очень целеустремленным, волевым и остроумным. В школьные годы, помимо произведений Вагифа, Видади, Закира и Сабира, он читал произведения Пушкина и Лермонтова, турецких поэтов Тофига Фикрета, Намика Кемаля, Мехмета Эмина и других. В 1930-х годах он перевел на азербайджанский язык "Евгения Онегина" Александра Пушкина, "Девушку и смерть" Максима Горького, "Витязя в тигровой шкуре" Шоты Руставели и "Лейли и Меджнун" Низами Гянджеви.

Первое опубликованное произведение поэта, стихотворение "Обращение к молодежи", было опубликовано в газете "Ени фикир", издававшейся в Тифлисе в 1924 году. В 1930-х годах были изданы книги поэта "Клятва поэта" и "Стихи". Стихотворение "Азербайджан", написанное в 1934 году, считается одной из жемчужин нашей литературы. В 1937 году он написал драмы "Вагиф", "Ханлар", "Фархад и Ширин", "Человек". У него много популярных стихотворений и поэм - "Комсомольская поэма", "Талыстан", "Мугань", "Айгюн".

Поэт скончался 27 мая 1956 года и был похоронен на Аллее почетного захоронения.

Отметим, что в феврале этого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 120-летнего юбилея великого поэта.