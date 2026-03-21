США вскрыли стратегический резерв нефти

Соединенные Штаты Америки высвободили первые 42,5 миллиона из 172 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Об этом говорится в заявлении на сайте Минэнерго страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился высвободить из национального нефтяного резерва 172 миллиона баррелей. В начале марта 2026 года его объемы оценивались в 415,44 миллиона. Таким образом, речь идет о высвобождении примерно 41 процента нефтяных запасов страны.

До этого сообщалось, что из-за перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока ряд американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) столкнулись с серьезными проблемами.