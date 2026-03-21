Южный Кавказ - ключевой коридор, меняющий энергетические маршруты между Азией и Европой

Энергетические коридоры, проходящие через Южный Кавказ, в особенности соединяющие Азербайджан и Турцию, приобретают все большее стратегическое значение на фоне изменений на мировых энергетических рынках и стремления государств найти альтернативы традиционным маршрутам поставок.

Как передает Day.Az, об этом пишет SANA - государственное новостное агентство Сирии.

В статье отмечается, что регион превратился в важнейший мост, связывающий Центральную Азию и Каспийский бассейн с европейскими рынками, особенно после войны между Россией и Украиной, которая ускорила усилия по снижению зависимости от российских энергоресурсов.

"Ключевые инфраструктурные проекты, такие как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор, по которому азербайджанский газ с месторождения Шах Дениз через территорию Турции поступает в Европу, укрепили роль Южного Кавказа как крупного транзитного энергетического узла.

Аналитики отмечают, что эти маршруты обеспечивают Европе альтернативные источники поставок, одновременно повышая геополитическую значимость как Азербайджана, так и Турции в качестве энергетических и логистических ворот между Азией и Европой.

Эти коридоры все чаще рассматриваются как стратегическая альтернатива другим уязвимым морским маршрутам, особенно на фоне продолжающейся напряженности, влияющей на глобальные перевозки энергоресурсов", - говорится в статье.

SANA подчеркивает, что недавние инициативы по расширению региональной взаимосвязанности, включая предлагаемые транспортные и энергетические коридоры, соединяющие Центральную Азию, Кавказ и Европу, также отражают усиливающуюся конкуренцию между крупными державами за контроль над торговыми маршрутами и энергетической инфраструктурой.

"Ожидается, что Турция получит значительную выгоду от расширяющейся сети транзитных маршрутов, что усилит ее стремление стать ключевым узлом для перемещения нефти, газа и товаров между Востоком и Западом.

Вместе с тем аналитики отмечают, что вопросы безопасности и геополитическая напряженность в регионе, включая споры с участием соседних государств, остаются потенциальными рисками для инфраструктуры и стабильности транзита.

Несмотря на эти вызовы, Южный Кавказ все более уверенно позиционируется как стратегический коридор для глобальных потоков энергоресурсов и торговли, что подчеркивает растущее влияние региона в меняющемся геополитическом и экономическом ландшафте, соединяющем Азию и Европу", - отмечается в статье.