Ирак заявил о возобновлении поставок газа из Ирана

Иран возобновил экспорт природного газа в Ирак, который был приостановлен в декабре 2025 года. Об этом сообщило иракское министерство электроэнергетики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня возобновилась перекачка иранского газа в Ирак в объеме 5 млн куб. м", - заявил официальный представитель ведомства Ахмед Муса, которого цитирует иракское информационное агентство INA. По его словам, эти объемы будут постепенно увеличиваться для поддержки иракской энергосистемы и работы электростанций.

Муса отметил, что работа иракских электростанций серьезно пострадала из-за временной остановки поставок, которая, в частности, была связана с "обстрелом иранского месторождения" Южный Парс. В период перебоев Багдад был вынужден использовать альтернативные виды топлива, координируя с министерством нефти поставки газойля и перераспределяя поставки иракского газа. Представитель ведомства добавил, что после частичного возобновления импорта из Ирана выработка электроэнергии в Ираке стабилизировалось на уровне 14 тыс. МВт.