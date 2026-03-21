Иран не стремится к конфликту с соседями

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран заинтересован в поддержании мирных отношений с соседними государствами и не стремится к региональному противостоянию.

Как сообщает Day.Az, об этом он заявил в публикации на своей странице в соцсети Х.

"Обращаюсь к исламским странам и нашим дорогим соседям: вы - наши братья, и мы не стремимся к конфликту с вами", - подчеркнул Пезешкиан.

По словам иранского президента, дестабилизация ситуации и сохранение разногласий между государствами Ближнего Востока отвечают исключительно интересам Израиля. Пезешкиан также призвал региональные столицы к укреплению единства для предотвращения внешнего вмешательства.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.