Microsoft объявила об изменениях в Windows

Microsoft объявила о пересмотре политики распространения обновлений в операционной системе Windows 11. О планируемых изменениях рассказал руководитель направления Windows Паван Давулури, сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По заявлению топ-менеджера, в будущих версиях системы пользователи смогут приостанавливать обновления на неограниченный срок. Кроме того, будет устранена практика принудительной установки патчей при завершении работы устройства: владельцы ПК получат возможность перезагружать или выключать систему без обязательного обновления.

Решение принято на фоне длительной критики со стороны пользователей и отраслевых экспертов. После выхода Windows 10 в 2015 году компания фактически ограничила возможность управления обновлениями, что приводило к незапланированным перезагрузкам и, в отдельных случаях, потере данных.

Кроме того, недовольство вызвало использование механизма обновлений для продвижения собственных продуктов, включая браузер Microsoft Edge, а также жалобы пользователей Windows 11 на сбои после установки патчей и интеграцию элементов Microsoft Copilot в интерфейс.

По словам Давулури, команда разработки провела анализ обратной связи и скорректировала подход к обновлениям. Даже при отсутствии ручной паузы обязательные перезагрузки будут происходить не чаще одного раза в месяц. При этом для пользователей, заинтересованных в оперативном получении обновлений, сохранится возможность ускоренного доступа к новым версиям.

Вместе с тем Microsoft планирует сосредоточиться на повышении производительности и стабильности системы. В числе приоритетов: снижение потребления оперативной памяти, ускорение запуска "Проводника" и приложений, уменьшение числа сбоев, а также повышение надежности работы драйверов и выхода устройств из спящего режима.

Дополнительные изменения коснутся процесса первоначальной настройки устройств. Пользователи смогут пропускать установку обновлений на этапе первичной настройки, что позволит быстрее приступить к работе. Также планируется сократить количество шагов и перезагрузок при установке системы и расширить способы аутентификации, включая возможность создания PIN-кода с помощью геймпада.