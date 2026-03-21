Третья цель: Иран как узел большой стратегии США

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья, посвященная целямвоенной операции в Иране.

Сводить американо-израильское давление на Иран только к ядерной теме, ракетной программе или безопасности Израиля - значит сознательно упрощать реальную картину. В действительности речь идет о задаче гораздо более крупного масштаба: о попытке заново скроить силовую архитектуру Ближнего Востока, встроив ее в американскую стратегию глобального сдерживания Китая, давления на Россию и восстановления контроля над ключевыми энергетическими и транспортными артериями Евразии. Именно в этой логике и возникает идея того, что условно можно назвать "ближневосточным НАТО".

Если посмотреть на последние десять-двенадцать лет не как на набор разрозненных кризисов, а как на цепь взаимосвязанных решений, то вырисовывается цельная картина. В 2013 году Пекин запустил инициативу "Один пояс - один путь", которая с самого начала мыслилась не просто как экономический проект, а как инфраструктурная база нового евразийского баланса. Один из важнейших ее коридоров должен был проходить через Пакистан, Иран и Турцию в Европу. Для Вашингтона это означало не только рост китайского влияния, но и формирование сухопутной альтернативы морским маршрутам, где США традиционно сохраняли стратегическое преимущество. На этом фоне Ближний Восток из утомительного театра вечных войн вновь превращался в ключ к мировой геоэкономике.

Затем последовал 2014 год - украинский перелом, после которого отношения России и Запада вошли в фазу длительной конфронтации. А уже в 2015-м администрация Барака Обамы продвинула ядерную сделку с Ираном. Формально она была направлена на ограничение иранской ядерной программы. Но фактически у нее была и вторая, более широкая функция: встроить Иран в систему управляемых ограничений, не допуская его превращения в полностью автономный центр силы и одновременно оставляя пространство для его частичной нормализации в выгодной для США конфигурации. Логика была очевидна: ослабить турбулентность на Ближнем Востоке, чтобы сосредоточить американские ресурсы на главном сопернике - Китае. Именно поэтому при Обаме Вашингтон пытался снизить градус в отношениях с Тегераном, даже несмотря на раздражение Израиля и монархий Залива.

Однако эта конструкция не сработала так, как рассчитывал Белый дом. Вместо управляемого равновесия США получили ускоренное сближение тех сил, которые как раз и хотели разъединить: России, Китая и Ирана. После 2022 года это стало особенно заметно. Для Вашингтона война вокруг Украины и параллельная эскалация на Ближнем Востоке перестали быть двумя разными кризисами. Они начали восприниматься как части одной большой дуги противостояния. Именно отсюда и возникло новое американское понимание региона: Ближний Восток - это не периферия, а узел давления на Китай через нефть, газ, проливы, логистику и систему союзов.

Эта мысль особенно отчетливо проступила в подходе американского Центрального командования. Смысл новой стратегии ясен: контроль над пространством от Восточного Средиземноморья до Ормузского пролива - это и контроль над нервной системой мировой энергетики. Кто держит под наблюдением этот коридор, тот получает мощный инструмент влияния не только на регион, но и на глобальную экономику.

Именно поэтому после 7 октября 2023 года Вашингтон начал заметно корректировать свой ближневосточный курс. Речь шла уже не просто о поддержке Израиля, а о поэтапном демонтаже иранской региональной сети влияния. Сначала - Газа, где под удар попал палестинский сегмент проиранской оси. Затем - Ливан, где основной целью стало истощение "Хезболлы" как самого боеспособного иранского инструмента на средиземноморском направлении. Параллельно шло прямое повышение ставок в отношении самого Ирана. Удар по иранскому консульскому комплексу в Дамаске 1 апреля 2024 года стал одной из важнейших точек перехода от теневой войны к более открытой фазе конфронтации. Он показал, что прежние ограничения более не действуют, а сама конфигурация конфликта стремительно меняется.

Дальнейшие события лишь подтвердили, что Тегеран стал восприниматься в Вашингтоне и Тель-Авиве не как один из элементов кризиса, а как его главный штаб, главный ресурсный узел и главный политический заказчик. Израильский удар по Ирану в июне 2025 года стал качественно новым этапом: под атакой оказались ядерные объекты, военное руководство и инфраструктура. Это уже была не политика сдерживания на расстоянии, а демонстрация того, что прежние красные линии отменяются.

После этого динамика перешла в еще более опасную фазу. Новая американо-израильская агрессия 28 февраля 2026 года показала, что конфликт вышел далеко за пределы точечных ударов и ответных операций. Он затронул инфраструктуру, энергетику, логистику, региональную безопасность и вновь поставил вопрос о судьбе Ормузского пролива как одного из ключевых узлов мировой торговли нефтью. Иными словами, речь идет уже не о локальном кризисе, а о столкновении, способном вызвать цепную реакцию во всем регионе.

Из этого вытекает главный вывод: Иран для США - уже не только ядерная проблема. Он рассматривается как центральный узел альтернативной евразийской конфигурации, где сходятся интересы Пекина, Москвы и самого Тегерана. Если этот узел удастся ослабить, Вашингтон получает сразу несколько стратегических дивидендов.

Во-первых, разрушается или как минимум серьезно подрывается ось Россия - Китай - Иран. Не в смысле формального союза с единым уставом, а в смысле фактического геополитического взаимодействия: энергетика, обход санкций, военные технологии, дипломатическая координация, транспортные коридоры. Для США это принципиально важно, потому что именно такая связка объективно подтачивает американскую однополярность.

Во-вторых, США получают шанс создать новый контур безопасности в Персидском заливе и шире - от Израиля до арабских монархий, от систем ПВО и ПРО до разведывательной интеграции и унификации военного планирования. Это и есть тот самый замысел "ближневосточного НАТО" - не обязательно в виде точной копии североатлантического альянса с единым договором, а в виде плотной антииранской военно-политической сети под американским руководством. В этой схеме Израиль становится высокотехнологичным ударным центром, монархии Залива - финансово-логистической опорой, а США - незаменимым координатором, без которого вся система не работает.

В-третьих, давление на Иран одновременно становится давлением на Китай. Здесь проходит один из главных нервов всей стратегии. Китай - крупнейшая промышленная держава мира, но он по-прежнему критически зависит от внешних поставок энергоресурсов, значительная часть которых идет через Ближний Восток и морские маршруты, уязвимые для американского военного присутствия. Следовательно, любой удар по иранскому нефтяному экспорту автоматически становится ударом по китайской энергетической устойчивости.

Поэтому вопрос стоит не только так: хотят ли США ослабить Иран? Конечно, хотят. Но еще точнее будет спросить иначе: хотят ли США через Иран изменить всю логику силы на Ближнем Востоке и одновременно сузить стратегический маневр Китая? Судя по последовательности американских шагов, ответ положительный.

При этом Вашингтон пока не выглядит сторонником полного обрушения иранского государства любой ценой. И здесь проходит важное различие между американской и израильской логикой. Для значительной части израильского руководства идеальным исходом была бы смена режима в Тегеране. Для США такой сценарий привлекателен лишь на словах. На практике Вашингтон понимает, что крушение иранской государственности может породить не освобожденный прозападный Иран, а гигантскую зону хаоса - с этническими конфликтами, распадом системы управления, миграционным валом, войной за наследство режима и возможным выходом кризиса к Кавказу, Ираку, Афганистану и Персидскому заливу.

Следовательно, более вероятна иная американская цель: не столько мгновенное свержение режима, сколько системное истощение Ирана - его военной машины, региональных союзников, нефтяной выручки, внутренней устойчивости и дипломатического пространства. Иными словами, США могут добиваться не одномоментного обвала, а долговременного перевода Ирана в состояние ослабленной, обороняющейся державы, неспособной ни бросать вызов региональному порядку, ни служить надежным стратегическим тылом для Китая и России.

Если эта логика верна, то нынешний этап ближневосточного кризиса следует рассматривать не как спонтанную серию ответных ударов, а как часть крупной геополитической реконструкции. Вашингтон пытается заново собрать регион под себя - после периода, когда американское влияние здесь заметно просело, а местные игроки научились маневрировать между США, Китаем, Россией, Турцией и Ираном.

Именно поэтому Иран оказался в центре удара. Не только потому, что он противник Израиля. И не только потому, что у него ядерная программа. А потому, что он - важнейший географический, энергетический и политический стык Евразии. Через него проходят или могут проходить маршруты, которые связывают Китай с Ближним Востоком и Европой. Через него проходят каналы влияния на Ирак, Сирию, Ливан, Йемен и Персидский залив. Через него проходит и сама идея многополярности в ее ближневосточном исполнении.

Вот почему борьба вокруг Тегерана сегодня - это борьба не только за Иран. Это борьба за то, какой будет карта силы от Средиземного моря до Индийского океана. И в этом смысле разговоры о "третьей цели" уже давно перестали быть публицистическим преувеличением. Они становятся описанием реальной стратегии: сломать опорную конструкцию евразийской альтернативы, вернуть США роль главного арбитра в регионе и построить вокруг Ирана кольцо новой, формально коалиционной, но по сути американской системы доминирования.