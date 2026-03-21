Гарегину не позволили поехать в Грузию на похороны Илии II
Суд в Армении отклонил ходатайство защиты Гарегина II об отмене меры пресечения в его отношении. Поэтому он не поедет в Грузию на похороны Илии II.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщил в соцсетях адвокат Гарегина Ара Зограбян, армянскому патриарху по-прежнему запрещено покидать страну в рамках возбужденного против него уголовного дела.
