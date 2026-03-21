В Испании прикрыли гигантскую фабрику контрафактной парфюмерии

Гигантская фабрика, производившая десятки тысяч литров парфюма, имитировавшего ароматы примерно пятидесяти марок класса люкс, и сбывавшая его в остальную Европу через Францию, была ликвидирована в Каталонии (на северо-востоке Испании).

Как передает Day.Az со ссылкой на испанские СМИ, министерство финансов Испании, курирующее таможенную службу, назвало это производство "крупнейшей на сегодняшний день в Европе фабрикой по изготовлению контрафактной парфюмерии".

Одиннадцати подозреваемым предъявлены обвинения в участии в преступной группе, контрабанде и нарушении прав на промышленную собственность. Как отмечается в заявлении ведомства, расследование продолжается и не исключены новые задержания.

Схему удалось раскрыть еще в октябре, однако аресты и обыски прошли 8 февраля в ходе масштабной операции с участием испанской и французской таможни, а также каталонской полиции Mossos d'Esquadra.

Всего на трех складах в районе Жироны (к югу от французской границы) было изъято более 1,2 миллиона единиц контрафактной продукции. Если оценивать их по рыночной стоимости оригинальных товаров, сумма превышает 94 миллиона евро.

По данным следствия, на фабрике работали семь производственных линий с потенциальной мощностью до четырех миллионов флаконов в год. Кроме того, там находилось сырье для изготовления около 150 тысяч литров различных ароматов.

Сеть была хорошо организована и оснащена всем необходимым оборудованием для хранения, маркировки и упаковки продукции. На одном складе правоохранители изъяли более 850 тысяч флаконов поддельной парфюмерии, ещё около 350 тысяч - на другом объекте.

Расследование началось после того, как французская таможня перехватила несколько тысяч флаконов с ложной маркировкой "очень хрупкое". После этого испанские правоохранители установили наблюдение и выявили регулярные поставки во Францию и другие европейские страны на грузовиках и фургонах, в том числе с румынскими регистрационными номерами.