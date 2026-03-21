Война в регионе привела к росту доверия к Турции.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, отвечая на вопросы журналистов.

"В Персидском заливе после этого многое может измениться. Страны региона могут начать искать новые решения в сфере оборонной промышленности. После окончания войны государства Персидского залива могут открыто обозначить свои ожидания от Ирана, и при выполнении определенных условий внимание может быть сосредоточено на экономическом сотрудничестве. В свою очередь Иран может выдвинуть ряд требований по поводу американских военных баз в регионе Персидского залива.

Есть и еще один важный момент: нефть и сжиженный природный газ, проходящие через Ормузский пролив, направляются в Китай, страны ЕС, Южную Корею, Японию и Индию. Каковы будут ожидания этих стран? После этой войны мы видим рост доверия к Турции. С самого начала мы не занимали двусмысленную позицию. Все видят, что мы открыто говорим всем сторонам о допущенных ошибках. Мы самым решительным и четким образом заявляем, что неправильно было как то, что сделали в отношении Ирана, так и то, что было сделано в отношении стран Персидского залива", - сказал он.