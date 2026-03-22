На улице Эбе в Стамбуле в результате взрыва, который, по предварительным данным, произошел из-за природного газа, обрушились два здания.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", после поступления сообщения на место происшествия были направлены многочисленные подразделения полиции, пожарных, медиков и сотрудников AFAD.

В районе приняты меры безопасности. Сообщается, что из-под завалов удалось извлечь одного человека.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются.

Губернаторство Стамбула сообщило, что после обрушения двух зданий в районе Фатих под завалами могли находиться пять человек. Троих из них удалось спасти и доставить в больницы, поиски еще двоих продолжаются.