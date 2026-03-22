Пожар в ресторане в Нахчыване

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в ресторане, расположенном в городе Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС Нахчыванской Автономной Республики.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось в короткие сроки ликвидировать возгорание, возникшее на чердачной части ресторана, принадлежащего гражданину и имеющего общую площадь 420 кв. м, не допустив его распространения на территорию ресторана и на расположенный рядом жилой дом.

В результате пожара чердачная часть ресторана выгорела на площади 20 кв. м.

Сотрудники ресторана и посетители были эвакуированы. Пострадавших нет.

Сам ресторан и расположенный рядом жилой дом удалось защитить от огня.