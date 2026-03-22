Автомобиль насмерть сбил пешехода в Баку

В Хатаинском районе Баку автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как сообщает Day.Az, трагедия произошла сегодня.

Водитель Зейналов Нихад Лятиф оглу, управляя автомобилем марки BYD, во время движения сбил переходившего дорогу пешехода - 1984 года рождения Алиева Сархана Омер оглу.

В результате происшествия пешеход скончался на месте.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.