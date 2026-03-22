https://news.day.az/society/1823717.html Автомобиль насмерть сбил пешехода в Баку В Хатаинском районе Баку автомобиль насмерть сбил пешехода. Как сообщает Day.Az, трагедия произошла сегодня. Водитель Зейналов Нихад Лятиф оглу, управляя автомобилем марки BYD, во время движения сбил переходившего дорогу пешехода - 1984 года рождения Алиева Сархана Омер оглу. В результате происшествия пешеход скончался на месте.
Автомобиль насмерть сбил пешехода в Баку
В Хатаинском районе Баку автомобиль насмерть сбил пешехода.
Как сообщает Day.Az, трагедия произошла сегодня.
Водитель Зейналов Нихад Лятиф оглу, управляя автомобилем марки BYD, во время движения сбил переходившего дорогу пешехода - 1984 года рождения Алиева Сархана Омер оглу.
В результате происшествия пешеход скончался на месте.
По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре