Музыка, танцы, традиции – праздничный вечер Новруза в Баку

В эти весенние дни, когда природа пробуждается, а в воздухе ощущается аромат праздника, в стенах Международного центра мугама состоялся концерт хора имени Джахангира Джахангирова под названием "Ay qadası", посвящённый празднику Новруз, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Зал был полон зрителей всех возрастов, от детей до почтенных поклонников азербайджанской музыки, и каждый пришёл сюда, чтобы окунуться в атмосферу национального торжества. Прозвучали народные песни, давно ставшие народной классикой, их мелодии мгновенно погружали слушателей в атмосферу радости и тепла.

Ведущий вечера Салех Багиров создавал живую и непринуждённую атмосферу, шутил и подбадривал публику, а народный артист Эйюб Ягубов и заслуженная артистка Диляра Алиева вместе с хором добавили программе особую праздничную энергию. Каждый номер сопровождался национальными танцами и театрализованными сценками, которые усиливали впечатление от музыки и создавали эффект настоящего праздника на сцене.

Особое внимание зрителей привлекали костюмы артистов: яркие, традиционные наряды подчёркивали красоту народной культуры, а мастерски исполненные танцы словно оживляли музыку, делая её ещё более эмоциональной и живой.

Отметим, что в этом году хору имени Джахангира Джахангирова исполняется 90 лет. Юбилейный год насыщен концертами и мероприятиями, посвящёнными многолетней истории коллектива и его вкладу в развитие азербайджанской музыкальной культуры. Художественный руководитель хора, заслуженный педагог Тарана Юсифова, отметила, что коллектив с гордостью продолжает традиции, создавая события, которые объединяют поколения и дарят людям радость музыки.

Концерт "Ay qadası" стал не просто музыкальным событием, а настоящим праздником весны, где каждая нота, каждый танец и каждое движение на сцене напоминали о богатстве национальной культуры и силе народного искусства.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az