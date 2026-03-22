Один турецкий военный, еще два техника погибли при крушении вертолета в Катаре

Один турецкий военный, еще два турецких техника погибли при крушении вертолета в Катаре.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

"Военное сотрудничество и координационная деятельность между Турецкой Республикой и Государством Катар продолжаются непрерывно в рамках действующих соглашений и планов.

Вертолет, принадлежащий Вооруженным силам Катара и выполнявший учебные полеты в составе Объединенного совместного командования катарско-турецких сил, вечером 21 марта, по предварительным данным, потерпел крушение и упал в море из-за технической неисправности.

В результате немедленно начатой поисково-спасательной операции были обнаружены обломки вертолета и тела погибших военнослужащих.

В катастрофе погибли четыре военнослужащих Вооруженных сил Катара, один военнослужащий Вооруженных сил Турции, а также два техника компании ASELSAN, находившиеся на борту вертолета.

Окончательная причина крушения будет установлена по итогам расследования, которое проведут власти Катара", - говорится в сообщении министерства.

Ранее мы сообщали, что военный вертолет вооруженных сил Катара потерпел крушение и упал в море вблизи побережья эмирата.