https://news.day.az/showbiz/1823657.html K-pop группа BTS провела в Сеуле первый концерт за четыре года Корейская музыкальная группа BTS вернулась на сцену, проведя первый за четыре года концерт в Сеуле. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Associated Press. Вход был бесплатным, мероприятие проходило на площади Кванхвамун в центре города. По данным агентства, на концерт пришли десятки тысяч зрителей.
Накануне группа выпустила новый альбом Arirang. В его поддержку в апреле 2026 года BTS начнет мировой тур.
В 2022 году участники группы объявили о перерыве в карьере, поскольку всем им предстояла срочная служба в армии.
