В Иране предложили помочь Евросоюзу отстоять Гренландию

Командующий центральным полицейским управлением Ирана Ахмад-Реза Радан заявил, что страны Евросоюза могут обратиться к исламской республике, если те не могут отстоять Гренландию на фоне угроз США. Как передает Day.Az, его слова приводит агентство ISNA.

"Если вы не способны отстоять Гренландию - позовите нас, мы придем", - сказал он.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.