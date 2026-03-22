https://news.day.az/world/1823686.html В Иране предложили помочь Евросоюзу отстоять Гренландию Командующий центральным полицейским управлением Ирана Ахмад-Реза Радан заявил, что страны Евросоюза могут обратиться к исламской республике, если те не могут отстоять Гренландию на фоне угроз США. Как передает Day.Az, его слова приводит агентство ISNA. "Если вы не способны отстоять Гренландию - позовите нас, мы придем", - сказал он.
В Иране предложили помочь Евросоюзу отстоять Гренландию
Командующий центральным полицейским управлением Ирана Ахмад-Реза Радан заявил, что страны Евросоюза могут обратиться к исламской республике, если те не могут отстоять Гренландию на фоне угроз США. Как передает Day.Az, его слова приводит агентство ISNA.
"Если вы не способны отстоять Гренландию - позовите нас, мы придем", - сказал он.
Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре