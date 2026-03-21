ЦАХАЛ усилит интенсивность ударов по Ирану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилит интенсивность ударов по Ирану.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац в своем видеообращении.
"На следующей неделе интенсивность ударов, проводимых ЦАХАЛ и вооружёнными силами США против Ирана и его опорных инфраструктур, значительно возрастёт. Кампания под руководством президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжится", - сказал он.
